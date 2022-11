"Visita oculistica prenotabile solo tra un anno, ho dovuto prenotare a pagamento"

Scrive il cittadino:

Sono stato operato per cataratte questo mese. Mi è stata consigliata la visita di controllo entro circa 1 mese e mezzo per valutare se servono gli occhiali. Ho richiesto la prenotazione in data 24 Novembre '22 . Risultato: visita in ospedale prenotabile per novembre 2023 , in alternativa la prima data in un'altra struttura è in aprile 2023 a Villa Igea. Conclusione: ho prenotato una visita in ospedale a pagamento, con la facoltà di scegliere anche il giorno. Va bene così? E' tutto normale?