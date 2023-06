"Voli da Forlì, volo cancellato dopo 8 ore in aeroporto: la mia odissea per il rientro da Pantelleria"

Riporta la segnalazione:

Ho letto del disservizio all'aeroporto di Forlì e vorrei raccontare cosa è successo a noi che dovevamo tornare da Pantelleria con volo su Forlì. Ci hanno messo il volo alle 10.30 invece che alle 20 e abbiamo perso un giorno di mare, ma pazienza. Il problema è che l'aereo non è mai arrivato a prenderci ed è stato annullato alle 18. Dopo 8 ore in aeroporto ci siamo dovuti cercare un volo: io ho trovato su Bergamo spendendo 339 euro, poi da Bergamo in treno fino a Milano e poi finalmente su un treno per Forlì. Insomma un incubo per me e le 30 persone che come noi avevamo comprato un bel diretto per Pantelleria.