"Volo Touch&Go, i dati: solo stamattina l'inquinamento equivalente di 30mila auto. Ragionare se a Forlì serve tutto questo"

La segnalazione di un lettore

La frequenza delle operazioni di Touch&Go all'aeroporto Ridolfi di Forlì solleva legittime preoccupazioni riguardo all'inquinamento atmosferico nella nostra provincia. È essenziale considerare quanto queste procedure contribuiscano al degrado della qualità dell'aria, un aspetto cruciale per la vivibilità della nostra città. La sensibilità ambientale è fondamentale per garantire un ambiente salubre e sostenibile per le generazioni future. Come cittadini, abbiamo il dovere di impegnarci per ridurre il nostro impatto ambientale, adottando comportamenti responsabili come il corretto smaltimento dei rifiuti, l'uso consapevole dei mezzi di trasporto e la scelta di prodotti a basso impatto ambientale. Anche le piccole azioni quotidiane possono contribuire significativamente al miglioramento delle condizioni ambientali della nostra città.

Tuttavia, è importante valutare l'impatto delle attività a livello più ampio, comprese le operazioni aeroportuali come il Touch&Go. Consideriamo i dati (non sono un tecnico, le mie fonti provengono da ricerche comuni): un Airbus A320 produce in media 0,08 kg di CO2 per chilometro per passeggero. Anche se consideriamo un volo senza passeggeri, l'aereo continua a consumare carburante per superare la resistenza dell'aria e mantenere il volo. Se consideriamo che il volo a vuoto equivalga ad un volo con 100 passeggeri e che l’aereo compia mediamente 31,4 km per giro sull’aeroporto (consideriamo una circonferenza di diametro 10 km), compiendo 10 giri possiamo quindi stimare che ogni procedura di Touch&Go generi approssimativamente 2500 kg di CO2.

A confronto, un'auto produce circa 0,04 kg di CO2 per chilometro. Quindi, per generare lo stesso livello di inquinamento al km occorrono 200 auto. Nell’ambito di ogni procedura di Touch&Go l'inquinamento stimato è paragonabile a quello prodotto da 6250 auto che percorrono 10 km. Estendendo questo dato al numero di operazioni già avvenute sui nostri cieli arriviamo all’inquinamento equivalente dato da più di 30000 auto che percorrono un tragitto di 10 km.

In conclusione, ogni operazione di Touch&Go aggiunge un considerevole impatto ambientale ai nostri cieli. È essenziale considerare questo impatto in relazione alla necessità di mantenere operativo l'aeroporto Ridolfi. Se l'uso dell'aeroporto per operazioni di manutenzione rischia di sovraccaricare l'ambiente, è necessario valutare attentamente l'opportunità di mantenerlo aperto, specialmente considerando la sua posizione urbana rispetto ad altri aeroporti nella regione. I cittadini di Forlì hanno diritto a un servizio aeroportuale che sia non solo efficiente, ma anche rispettoso dell'ambiente e delle comunità circostanti. È importante che le autorità competenti prendano in considerazione queste preoccupazioni e agiscano di conseguenza per garantire un futuro sostenibile per la nostra città.