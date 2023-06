"Partenza posticipata, rientro anticipato"

Recita la segnalazione di un utente:

Vorrei segnalare anche la nostra disavventura. Ci dovevamo recare in Sicilia il giorno 12 giugno con un volo prenotato ormai da quasi due mesi. Arrivati alla mattina alle 5.45 all'aeroporto ci siamo accorti da soli, senza essere stati avvisati, che il volo dalle 7 era stato spostato alle 9.30, per cui anzichè arrivare alle 8.25 saremmo arrivati alle 11. Tra l'altro le ragazze del check in alle domande nostre e degli altri passeggeri rispondevano molto scocciate, sembrava che, una volta offerta la colazione, tutto fosse risolto.

ll volo parte alle 9.45 con arrivo a Catania alle 12. E già mezza giornata persa. Il giorno dopo ci viene segnalato che il volo di ritorno del 16 giugno dalle 20 è stato anticipato alle 16...e altra mezza giornata persa. Ora, noi rispetto ad altri che si sono visti annullare il volo, siamo andati bene ma non capisco come mai l'aeroporto di Forlì che ha fatto tanto per ripartire non abbia preso subito provvedimenti con la compagnia che, fin dall'inizio, ha dato evidenti problemi.