"Volontari dal cuore d'oro in aiuto"

Riceviamo e pubblichiamo: "Grazie ragazze e ragazzi. Sabato pomeriggio a Villafranca in via Ortali all'improvviso sono capitati questi "angeli" di Cesena, Savignano e Bertinoro. Età media 23/24 anni. Sono le prime persone in aiuto che vedo qui nella mia zona e hanno portato allegria ed energia oltre la fatica x svuotare mezza casa! Non conosco nemmeno i loro nomi, ma i loro volti li ricorderò per sempre! Forza Romagna e Viva i romagnoli".