"Vomito umano nel bidone dell'umido"

Scrive il segnalante:

Sono un abitante di corso Diaz. Mi ritrovo nuovamente a portare alla vostra attenzione un fatto increscioso che mi è capitato di recente. Qualcuno ha lasciato nel mio bidone dell'umido un sacchetto del supermercato pieno di vomito. Sì, avete letto bene. Questo comportamento è inaccettabile e dimostra una totale mancanza di rispetto verso gli altri e verso l'ambiente. I bidoni dell'umido sono destinati esclusivamente ai rifiuti organici, non a gesti di questo genere che, oltre a essere disgustosi, sono anche un potenziale rischio per la salute pubblica. Invito chiunque sia stato a riflettere sul proprio gesto e a usare i contenitori dei rifiuti in modo corretto. Allo stesso tempo, esorto tutti i cittadini a vigilare e a segnalare comportamenti simili, affinché il centro possa rimanere un luogo pulito e vivibile per tutti, non solo una passerella elettorale.