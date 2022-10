Voucher centro estivo della piscina: "Tutte le quote sono state bonificate"

In riferimento alla segnalazione fatta sul mancato rimborso della quota Centro Estivo, evidenziamo che le quote voucher stabilite dal Comune di Forlì in data 4 luglio sono state tutte bonificate, il meccanismo per il quale è la società che anticipa la quota spettante alla famiglia attendendo il rimborso da parte del Comune in base alla rendicontazione inoltrata, fatta su 250 voucher, risulta macchinosa e per questo abbiamo avuto un ritardo sull'erogazione di due settimane dovuto alle verifiche svoltesi alla chiusura del Centro Estivo. Invitiamo a verificare meglio il proprio iban o in caso di problemi a inoltrare una mail direttamente a noi alla quale risponderemo con copia del bonifico effettuato.

La Direzione della piscina