Weekend magico a Castrocaro

Weekend magico e La Ricerca degli Animali Fantastici al Castello del Capitano delle Artiglierie il 9 e il 10 ottobre. Due giorni di pure magia, così organizzati: – sabato sera cena in sala grande con i professori della più importante scuola di magia e stregoneria del mondo – domenica (tutto il giorno con prenotazione): percorso interattivo “Alla Ricerca degli Animali fantastici” E’ possibile prenotare anche separatamente la cena o il percorso.

PERCORSO GIOCO: Il libro sugli animali fantastici di Newt è stato strappato da alcune forze oscure e bisogna ricomporlo: c’è bisogno del vostro aiuto! Girate per il Castello, trovate i personaggi della Scuola di Magia, affrontate le loro prove e recuperate tutte le pagine del libro per salvare il mondo magico… e ricevere la meritata ricompensa! Il percorso gioco in Castello dura circa un’ora , è strutturato soprattutto per bimbi e le loro famiglie ma è perfetto per gli appassionati di tutte le età. Costo ticket percorso: – 12€ baby – 8€ adulto nel costo è compreso un bicchiere di burrosissima birra e un gadget di benvenuto per i piccoli Costo cena: – 35€ adulti – 25€ baby Verrà garantito l’ingresso di massimo 80 persone per turno, nel massimo rispetto delle normative vigenti

CENA MAGICA 4 case, 4 professori in rappresentanza della più famosa scuola di Magia e Stregoneria del Mondo, 1 cappello parlante…tante prove e giochi da superare…per una serata indimenticabile, sulla grande terrazza del castello! La magia della più famosa Scuola di Magia e Stregoneria arriva direttamente nel mondo babbano. Seguirà una cena con i personaggi più amati della saga, che con animazione e giochi a tema vi faranno rivivere i momenti più magici della vita della scuola. Appuntamento alle 20.30 al portone del Castello, dove la vicepreside accoglierà tutti gli studenti per poi condurli alla mensa della Scuola. Cena completa, dall’antipasto al dolce, a cura degli elfi domestici del Castello.

Info e prenotazioni: https://feshioneventi.it/prodotto/weekend-magico/

