"WindTre fuori servizio nelle zone alluvionate, l'allucinante odissea"

Riceviamo e pubblichiamo: "Da mercoledì mattina l'operatore telefonico Windtre nelle zone alluvionate di Forlì e dintorni è fuori servizio per tutti i malcapitati clienti dell'operatore già colpiti dalla calamità naturale. Usare il telefono cellulare è impossibile anche per i numeri d'emergenza. Contattare un operatore dell'azienda usando altri telefoni non solo è impossibile ma anche frustrante e kafkiano. Mi auguro che questa mia lamentela possa essere inoltrata da voi alle autorità vista la gravità della situazione".