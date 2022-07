"Zolfo contro i cani: fate attenzione, è pericoloso"

Gallery







Recita la segnalazione:

Mentre mi recavo a portare fuori il cane arrivata nel solito parchetto mi accorgo che all'angolo della casa e nell'erba c'e' presenza di zolfo. Premetto che i cani non sono ben visti ed io sto sempre alla larga da lì. Dopo aver notato lo zolfo (polvere gialla) torno a casa e chiamo la polizia locale che mi dice che se ha una pattuglia disponibile la manda per far rimuovere lo zolfo. Evidentemente la pattuglia non era disponibile, ma era presente ancora lo zolfo sabato. Quindi richiamo polizia locale e dopo poco sono arrivati ed hanno visto la cosa.

Vorrei ricordare che l'uso dello zolfo e' tossico ,anche soltanto annusandolo si puo' rimanere intossicati. Chiunque non rispetti ordinanza puo' essere multato con sanzioni fino a 750 euro. Respirando questa sostanza tossica anche per l'uomo corre il rischio di contrarre asma, sentirsi mancare respiro, contrarre congiuntivite. Si tratta di una sostanza altamente infiammabile che potrebbe favorire incendi. Non va dimenticato che ha proprieta' esplosive se entra a contatto con l'aria o elementi ossidabili.

Chiunque veda dello zolfo per terra in proprieta' pubblica sporga denuncia immediata chiamando la polizia locale affinche'possano intervenire. Consiglio come deterrente contro la pipì dei cani acqua e aceto che non fa danni ma allontana animali e non fa ma a nessuno. Un ringraziamento pubblico alla Polizia Locale per essere intervenuti"