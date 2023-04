Zona parco urbano, il senso invertito di via degli Spalti non piace: "Incrocio pericolosissimo privo di visibilità"

Riceviamo e pubblichiamo: "Circa una settimana fa è partita una sperimentazione che ha visto una modifica sostanziale alla viabilità attorno all’ingresso del parco urbano Franco Agosto. È stato invertito il senso di marcia in via degli Spalti, che si aggiunge al doppio senso di marcia creato mesi fa nell’attigua via Fiume Montone. Adesso quindi il danno è completo. Abbiamo un nuovo incrocio pericolosissimo perché privo di visibilità a causa delle auto parcheggiate, una strada a doppio senso in cui però due autovetture contemporaneamente non possono transitare, un unica via d’uscita dal parco urbano.

Senza contare che chi abita o si immette in via fiume Montone, una volta entrato nella via è costretto a fare inversione a U per uscire. Non ultimo i cartelli stradali sono sbagliati: in via Fiume montone c’è un cartello di senso unico (che attualmente non è in vigore) e ci sono indicazioni per Villa Serena che portano però ad una strada chiusa, all’ingresso del parco. Il Comune ha fatto sapere che è una ’prova’ (con tempi di verifica di mesi), intanto i pericoli e disservizi saranno per tutti.

E spesso poi queste modifiche sappiamo diventano in realtà permanenti. Forse sarebbe stato meglio analizzare prima i pro (inesistenti) e contro di una simile decisione, e magari aver chiesto un parere ai residenti".

Un residente