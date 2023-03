"Pulizia del fogliame, l'area di via Fontanelle dimenticata"

Gallery

















Recita la segnalazione: "E' mai possibile che in tutto un'inverno non sia prevista nemmeno una volta il passaggio della spazzatrice automatica in tutti i parcheggi delle varie scuole di via Fontanelle, istituto tecnico aeronautico, Ingegneria meccanica e aerospaziale, Enav (controllori di volo) e laboratori università? Oltre alla sporcizia diversa dal fogliame che ormai ha fatto la mucchia. Queste scuole che dovrebbero essere fiore all'occhiello della città, dove vengono tanti studenti da ogni parte d'Italia e del mondo dovrebbero essere più curate e almeno una volta al mese far passare la spazzatrice automatica. Non parliamo poi del verde che viene tagliato al massimo 2 volte all'anno. Muoviamoci che è ora".