Recita la segnalazione: "Se la ztl non è attiva, si può accedere. Se invece la telecamera è spenta, si può rischiare. Ma cosa significano questi avvisi? Ma chi li decide? Ma davvero dobbiamo continuare a farci prendere per il naso? Atteggiamento ambiguo - forse economicamente proficuo? - di chi non dimostra il coraggio necessario per fare delle scelte che potrebbero essere impopolari. Uno tra i tanti".