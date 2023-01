Quali sono i segni più fortunati del 2023? L'oroscopo di Paolo Fox, "Toro tra i più forti dell'anno"

"Non credete, ma verificate. Divertiamoci con le stelle". Nuovo appuntamento con l'oroscopo del nuovo anno con Paolo Fox, che ha svelato nel corso della trasmissione "I Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia" le previsioni degli astri per lavoro, amore e fortuna. Un appuntamento con gli astri irrinunciabile per tanti appassionati che lo seguono da decenni, anche tra mille polemiche. "Ognuno ha le sue capacità e l'astrologia aiuta a capire quali sono i mesi migliori per agire", spiega Fox.

Ariete

L'Ariete "accoglie fin da subito Giove nel segno, che secondo l'astrologia rappresenta le piccole fortune, ma anche grandi cambiamenti. Tanti Ariete hanno voglia di cambiare vita, rinunciando a qualcosa che si è portato avanti per anni con sofferenza. Si tratterà di una sorta di liberazione, soprattutto nei primi mesi dell'anno. A febbraio, per esempio, ci sarà una bella Venere nel segno. C'è un grande quadro astrale nella prima parte dell'anno, fino a maggio, mentre nella seconda c'è addirittura la possibilità di fare qualcosa di più, come piccoli guadagni, e iniziare a pensare ad una svolta sentimentale". Il 2023 sarà quindi "un anno impegnativo, ma certamente di grandi soddisfazioni".

Toro

Quello del Toro, annuncia Fox, "sarà uno dei segni più forte del 2023. Gli amici d'eccezione saranno Giove e Saturno, che in astrologia rappresentano le grandi scelte, concretizzando quelle che avete in mente anche da cinque anni. Quest'anno non tornerete in dietro. Giove nel segno dal 16 maggio rappresenta le piccole e grandi fortune. Se rinunciate a qualcosa è perchè non vi interessa più. Aprile e maggio saranno mesi molto importanti anche per il lavoro".

Gemelli

I Gemelli arrivano da un "novembre e dicembre durante i quali si è dovuto difendere l'immagine professionale, ma anche affrontare problemi economici e professionali. C'è la necessità di ricostruire qualcosa a livello professionale e di essere più forte a livello amoroso. Non sarà un anno tutto rose e fiori, ci sarà da combattere e impegnarsi. Un mese molto bello per i sentimenti sarà quello di aprile, perchè ci sarà Venere nel segno. Servirà impegnarsi molto e cercare di risolvere qualche piccola falla lasciata in sospeso negli ultimi mesi. L'anno si chiuderà bene".

Cancro

I nati sotto il segno del Cancro "devono ritrovare molta forza. Dicembre è stato un mese abbastanza pesante e gli inizi del nuovo anno vedono un Giove un po' particolare. Gennaio, febbraio, marzo e aprile saranno mesi di rodaggio, mentre la seconda parte dell'anno sarà molto importante. Sarete chiamati a scelte importanti che non riguardano solo il lavoro, ma anche l'amore. Bene il mese di maggio se siete a caccia di una nuova passione. Settembre, ottobre e novembre saranno mesi molto forti per quanto riguarda il lavoro. Si inizia quindi un po' al rallentatore, poi si recupera".

Leone

Il 2023 sarà "un anno importantissimo per i Leone. La primavera sarà la stagione migliore, anche per le scelte di lavoro. Marzo, aprile e maggio saranno i mesi più importanti. Non bisognerà fare i preziosi, perchè si rischia di perdere qualcosa nella seconda parte dell'anno. Le scelte giuste andranno fatte tra la primavera e l'inizio dell'estate. Seguirà infatti un Giove dissonante che potrà togliere un po' di smalto". Capitolo amore: "Va bene anche la seconda parte dell'anno, perchè ci sarà un lunghissimo transito di Venere nel segno, da giugno a ottobre".

Vergine

Per la Vergine sono attesi "grandi successi tra gennaio e febbraio. Ci sarà un Saturno in opposizione da marzo e fino a giugno andranno definite quali sono le decisioni per quanto riguarda la carriera lavorativa e lo studio. Sarà necessario portare avanti solo ciò che piace. A luglio ci sarà un grande cielo, con Giove trigono Marte: luglio sarà il mese buono per gli amori, per chi vuole definire una storia e per chi ha una convivenza e vuole legalizzarla. Sarà il mese delle grandi novità. Si lascerà qualcosa a favore di qualcos'altro".