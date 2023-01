I segni più forti del 2023? Sono tre, ecco le previsioni di Paolo Fox

Quali sono i segni zodiacali più forti del 2023 appena iniziato? "Toro, Pesci e Capricorno nella seconda metà dell'anno, daranno molto filo da torcere". E' la previsione fatta dall'astrologo Paolo Fox in occasione della puntata speciale de "I Soliti Ignoti" di Amadeus andata in ondata la sera dell'Epifania e dedicata all'estrazione dei biglietti della Lotteria Italia.

Ariete

"Con Giove subito nel segno si parte alla grande - entra nel dettaglio Fox -. Gennaio e febbraio saranno mesi importanti anche per le relazioni. Chiuso un porta, si apre un portone. Bene quindi i cambiamenti".

Toro

"Giove arriva nel segno anche per i nati sotto il segno del Toro - annuncia l'astrologo -. Ma c'è anche Saturno in sestile da marzo. Che volere di più? Forse semplicemente delle persone che vi diano quello che avete dato nel passato e che non avete ricevuto. Grande cielo a maggio".

Gemelli

I Gemelli dovranno "mettere a posto qualche conto, soprattutto se siete stati indotti in errore - spiega Fox -. Molto importante da giugno e luglio ritrovare i sentimenti".

Cancro

Partenza "in sotto tono" per i Cancro, con una grande fatica avvertita anche a dicembre. Ritrovare le energie è molto importante per dare il massimo soprattutto da marzo".

Leone

Per i Leone, "la prima parte dell'anno sarà più importante della seconda. Non lasciate il certo per l'incerto, ma siate certi che tra marzo, aprile e maggio arriverà una bella conferma".

Vergine

"Saturno opposto significa che non vorrete fare più delle cose o non volete farle più a certe condizioni - spiega Fox -. Trattative ottime da maggio, forse qualche incertezza tra marzo e aprile".

Bilancia

"La paura che qualcosa di inesorabile accade nella vostra vita ha condizionato gli eventi della fine del 2022 - esordisce l'astrologo -. Non siate ansiosi, risvegliate la vostra capacità d'azione, soprattutto da maggio".

Scorpione

"Mettetecela tutta , gennaio, febbraio, marzo e aprile sono i mesi in cui potrete fare delle cose nuove - annuncia Fox -. Penso che dovrete rivedere un accordo o capire se dover stare ancora un'azienda oppure no tra maggio e giugno. Amore positivo a novembre".

Sagittario

"Avete nelle vene la grande capacità di mettervi in gioco, ma siete anche un po' fortunati a volte. Con Giove in trigono nella prima parte dell'anno proteste cogliere al volo un'occasione ed ottenere qualche soldino in più nella seconda".

Capricorno

Il Capricorno sarà "tra i segni più forti. Ad inizio anno dovrete scegliere bene chi sono i vostri complici, soci e amanti, perchè qualcosa potrebbe cambiare ad aprile. Poi via libera".

Acquario

Quest'anno chi è nato sotto il segno dell'Acquario "cerca delle relazioni più solide. Bisogna puntare sulla prima parte dell'anno, dove è necessario mettere a posto il conto in banca. In amore tutto può nascere tra gennaio e febbraio".

Pesci

"Arrivare al 2023 con la consapevolezza di essere forti, non avere bisogno di consigli altrui e con un bel Saturno che dal 7 marzo entra nel segno è certamente un elemento di forza - conclude Fox -. Questo scatenerà la vostra creatività e vi darà un'estate ed un autunno di grande vantaggio".