Selezione di Miss Mamma Italiana: due forlivesi premiate nella tappa di San Mauro Mare

Ci sono anche due forlivesi tra le mamme premiate nella tappa sammaurese di "Miss Mamma Italiana 2021", il concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 28esimo edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. Gisella Danese 54 anni, docente di scuola superiore e mamma di Clara di 28 anni, si è aggiudicata la fascia di "Miss Mamma Italiana Gold" (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni). Si è aggiudicata il pass di accesso per le Fasi Finali di "Miss Mamma Italiana Gold" Rossella Alaimo 54 anni, impiegata, mamma di Martina e Riccardo, di 28 e 19 anni, alla quale è andata la fascia di "Miss Mamma Italiana Gold Glamour".

"Miss Mamma Italiana" sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.