"Miss Mamma Italiana 2022", via alle selezioni: nella tappa di Savignano trionfa una giovane forlivese

Ci sono anche due forlivesi tra le premiate nelle selezioni di "Miss Mamma Italiana edizione 2022", concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 29esimo edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia "Gold" per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia "Evergreen" per le mamme con più di 56 anni. Nella tappa che si è tenuta domenica al ristorante "Sale Fino" di Savignano è stata incoronata vincitrice Sara Piolanti, estetista 31enne di Cusercoli, mamma di Rebecca e Gabriele, di 7 e 4 anni. Fascia di "Miss Mamma Italaian Solare" per Maria Cotofana, 38 anni, parrucchiera di Forlì e mamma di Mattia di 9 anni.

"Miss Mamma Italiana" sostiene "Arianne", associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 3 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti. Al fianco di Teti era presente anche Serena Pagliarani di Savignano, neo vincitrice del titolo nazionale "Miss Mamma Italiana Sprint 2021". Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it