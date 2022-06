Sensualità e passione nella prima tappa del concorso "Miss Curvyssima"

Il ristorante "Casa La Corte" di Forlì ha ospitato sabato la prima tappa di "Miss Curvyssima", il concorso dedicato al mondo della bellezza curvy. Le 14 ragazze in gara hanno sfilato con sensualità e passione, conquistando il pubblico fino al momento del verdetto finale che ha rivelato in Cinzia Ristani la vincitrice della serata, una giovane e bella bolognese di soli 25 anni. Altre ragazze, pur non avendo conquistato il titolo più ambito, sono riuscite a vincere una delle altre fasce in palio: Francesca Zazzaroni come Miss Golden Garage, Marica Ferilli come Miss " angels”, Julieta Harrow come Miss femme Fatale e Julia Sidorova come Miss Moda. La serata si è conclusa tra foto, musica e una piacevole intervista alla patron del concorso, Samantha Togni. "Ogni corpo ha una sua sensualità nascosta, nostro il compito di farla emergere", ha evidenziato. Per iscriversi e scoprire le prossime tappe potete seguire le pagine instangram o Facebook di Miss Curvyssima @misscurvyssima