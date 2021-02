Anche il sesso a pagamento sente la crisi: tutti i numeri di 'Escort Advisor' sul territorio

"Sono donne che scelgono questo lavoro, che si impegnano per essere le migliori - commenta Mike Morra, fondatore di ‘Escort Advisor’ -. Non sono di certo ragazze di strada o sfruttate: eleganza, intelligenza e professionalità caratterizzano ognuna di loro”

Anche il settore del sesso a pagamento di lusso ha subito un inevitabile flessione nel 2020, ma nonostante la pandemia, i numeri in Italia e anche nella nostra provincia, con alcuni picchi sul territorio, sono ancora alti. I numeri arrivano da ‘Escort Advisor’, sito di recensioni di escort sia donne che trans, che ha stilato anche una classifica delle ‘Top Escort del 2020’, nella quale al decimo posto si è piazzata una romagnola, la ravennate Martina.

“La Classifica di Escort Advisor rappresenta tutte quelle escort che non si improvvisano nel sesso a pagamento, ma che investono nella propria reputazione. Sono donne che scelgono questo lavoro, che si impegnano per essere le migliori - commenta Mike Morra, fondatore di ‘Escort Advisor’ -. Non sono di certo ragazze di strada o sfruttate: eleganza, intelligenza e professionalità caratterizzano ognuna di loro”.

Nonostante il 2020 abbia rallentato l’andamento del settore ‘Escort Advisor’, snocciola i numeri del sito a livello nazionale: oltre 88mila utenti si sono registrati nel 2020, dei quali il 12% donne. Le fasce di età degli utenti vedono una maggioranza tra i 25 e 34 anni (30%) e tra i 35 e i 44 anni (25%). Ci sono anche un 14% di di giovani tra i 18 e i 24 anni, invece con l’aumento dell’età cala la percentuale.

“Sono state oltre 80mila le recensioni scritte, 23.101.343 i visitatori unici annui, 258.125.465 profili escort visualizzati e 419.031.429 le ricerche sul sito. Una diminuzione del 22% è stata invece riscontrata nella presenza media nazionale di escort attive”, si legge in una nota. Ma parliamo della provincia di Forlì-Cesena: con un calo del 2% rispetto all’anno precedente, nel 2020 è stata registrata una presenza media di 310 escort attive mensilmente.



Ma quanto può costare la compagnia di una escort a livello locale: il prezzo medio a Forlì-Cesena è di 77 euro all’ora, in calo del 36 per cento rispetto allo scorso anno, tendenza riscontrata anche a livello nazionale. I prezzi massimi registrati nel 2020 sono di 106 euro e quelli minimi di 53 euro all’ora. Ma quante visite al sito sono arrivate a livello provinciale? Nel 2020 dalla Provincia di Forlì- Cesena sono arrivate 178.117 visite, di cui 54.235 dal comune di Cesena, segue Cesenatico con 19.160 visite. Dal comune di Forlì i collegamenti sono stati 14.539, 3.399 invece da Forlimpopoli e 1.498 da Gatteo. Le visite ovviamente non sono utenti unici, ma danno l’idea dell’interesse che c’è per il sesso a pagamento sul nostro territorio.