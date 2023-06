Si ritrovano gli ex alunni della 4°B dell'Istituto Magistrale Statale "Marzia degli Ordelaffi"

I trent'anni dal diploma li festeggeranno nel 2024 però, venerdì scorso, si sono riuniti per una "prova generale" gli ex alunni della 4°B dell'Istituto Magistrale Statale "Marzia degli Ordelaffi" i cui corsi e le cui aule sono oggi inglobati nel Liceo Classico “Morgagni” di Forlì. L'appuntamento, lungamente preparato e che si è svolto al Ristorante "Panoramico" di Massa di Vecchiazzano, ha visto la partecipazione di quasi tutto il gruppo classe e di due amatissimi docenti oggi a riposo: i proff. Ferdinando Zanella (Scienze) e Graziella Minuzzoli (Scienze Motorie).“Siamo sempre stati un gruppo affiatato e molto unito e per vari motivi non ci siamo mai persi del tutto – dichiara Giorgia Serra, organizzatrice della serata ed oggi insegnante nella scuola primaria – Dopo un primo ritrovo, una decina d’anni fa, la voglia di ritrovarci è tornata a farsi grande. Qualcuno voleva aspettare il trentennale della maturità ma abbiamo deciso per un’anteprima già quest’anno ed è stato veramente molto, molto bello!”. Come da copione, non sono mancati i passaggi di numerosi album di foto e la visione di un video dei momenti significativi di quel tratto di vita, ancora spensierata, fra i banchi di scuola.