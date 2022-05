Da Forlì all'Eurovision Song Week: una band forlivese alla ribalta

La band forlivese dei Siriana, capitanata dal frontman Marcello Maietta, attore e regista, sarà a Torino il 10 maggio, nella settimana dell’Eurovision Song Contest per un live che li vedrà tra i protagonisti al Cap10100, che per l’occasione festeggia i suoi dieci anni di attività, con la “X Change 10100”.

L’evento del 10 maggio, organizzato per i 25 anni del 'MEI – Meeting degli Indipendenti' di Giordano Sangiorgi vedrà nella prima parte un talk e alle 21.00 'Ante-Indie' con i live sul palco. Ante-Indie è il primo live dei nuovi progetti musicali del circuito indipendente, una line-up di tutto rispetto che vedrà anche i Siriana, ex Brando, protagonisti sul palco per la prima volta live con il loro nuovo progetto musicale.

Marcello Maietta (voce e chitarra), Michele Tomasini (chitarre e cori), Elia Martina (basso e sinth) presenteranno oltre al loro singolo di esordio “Sempre al limite” on air dallo scorso 1 aprile, anche altri tre brani, in anteprima nazionale, estratti dall’album Neorama, prodotto da Pierpaolo Capovilla, in uscita il prossimo autunno 2022: “Un modo per tornare a vivere”, “Via da noi” e “God Bless America”.

L’alternative rock-pop dei Siriana invaderà quindi il Cap10100, che sarà il banco di prova per il tour di imminente ufficializzazione della band, che li vede non poco emozionati, in una settimana così ricca per la musica italiana ed internazionale che vedrà protagonista il capoluogo piemontese e che inizierà proprio il 10 maggio. I Siriana, così come era stato con il precedente progetto musicale dei Brando, hanno deciso di far uscire tre singoli prima dell’album di esordio Neorama, dopo “Sempre al limite” sarà la volta di “Insania” a giugno e di “God Bless America” ad agosto. I Siriana suoneranno quattro brani, di cui tre in anteprima nazionale, in esclusiva per il Mei che, molto probabilmente, li vedrà protagonisti anche al prossimo Festival previsto dal 30 settembre al 2 ottobre a Faenza.