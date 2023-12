Smartphone in mano: la "content creator" Aurora Zagato conquista i giovani a Formì

Pubblico di giovanissimi in visibilio per Aurora Zagato, giovanissima “Content Creator” originaria della provincia di Rovigo, ospite sabato pomeriggio sul palco delle animazioni natalizie di Formì, il nuovo distretto commerciale all’uscita del casello dell’acqua 14. Domenica alle 16 si replica con Gianmarco Zagato, altro influencer di fama, noto oltre che per i video su YouTube anche per la sua attività di scrittore di thriller. Il programma completo delle animazioni è disponibile sul sito www.formìshopping.it