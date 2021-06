Spaghetti alle vongole: i segreti per un piatto da chef

D'estate, con il caldo, preparare un primo di pesce non troppo laborioso è sicuramente un'ottima idea. Uno dei primi di mare per eccellenza è lo spaghetto con le vongole. Sicuramente non si tratta di una preparazione lunga, ma ci sono diversi accorgimenti per rendere questa ricetta degna di uno chef.

Si possono scegliere due tipi di vongole dal pescivendolo di fiducia: le vongole veraci, più pregiate e anche più costose o i lupini, più piccoli, ma altrettanto gustosi, con il caratteristico gusto di mare. La pulizia delle vongole è fondamentale per la riuscita del piatto, per evitare di trovare gusci rotti o sabbia nel sugo.

Come pulire le vongole

Le vongole vanno tenute a bagno in acqua salata per un paio d'ore almeno, per lasciarle 'spurgare' in un recipiente largo, fino a quando cambiando l'acqua non risulterà pulita. Per essere sicuri di avere eliminato tutta la sabbia dalle vongole, si possono poi battere su un piano o nel lavandino dalla parte dell'apertura, per fare uscire eventuale sabbia rimasta. Si può poi procedere con la ricetta.

INGREDIENTI (4 persone)

320 g spaghetti

1 kg vongole

1 spicchio d'aglio

1 peperoncino se piace

olio extravergine di oliva qb

sale e pepe qb

un mazzetto di prezzemolo

In una padella larga fare soffriggere uno spicchio d'aglio e il peperoncino, se piace, in olio extravergine di oliva, poi aggiungere le vongole, già spurgate, dopo averle sciacquate. Coprile con un coperchio fino a che non si saranno aperte tutte ed eliminare eventuali molluschi chiusi o gusci spezzati. A questo punto metterle da parte ed filtrare il sugo che si sarà formato, con un colino a maglie strette. Cuocere gli spaghetti in acqua bollente salata e scolarli molto al dente, facendoli saltare nella padella delle vongole con il sugo filtrato, fino a quando non risulteranno viscosi. Aggiungere infine le vongole e il prezzemolo tritato.