Detenuta 45 giorni in Iran, Alessia Piperno ha raccontato la sua storia al circolo Inzir. "Il viaggio è un'opportunità di crescita"

"Azadì", cioè libertà in lingua farsi. E' il grido di speranza che riecheggia tra i carcerati delle prigioni dell’Iran. Il Circolo dei Viaggiatori "Inzir" di Forlì ha ospitato Alessia Piperno, viaggiatrice romana vittima lo scorso anno di una ingiusta detenzione durata 45 giorni. Davanti a una sala gremita Alessia si è raccontata portando la sua testimonianza e le storie di centinaia di donne iraniane che vengono tuttora incarcerate per la “colpa” di voler vestirsi ed esprimere in piena libertà. A soli trent’anni ha dovuto sopportare la privazione forzata della libertà senza aver mai ricevuto una motivazione concreta a riguardo.

Il racconto della sua prigionia è contenuto nel libro “Azadì - Un diario di viaggio, prigionia e libertà", dove Alessia ha voluto condividere la sua dolorosa avventura quasi a voler tirar fuori e liberarsi della sofferenza e l’odio che ha visto scorrere tra quelle celle. "Il nostro Circolo dei Viaggiatori è nato con l’idea di creare un luogo d’incontro per persone curiose che vedono nel viaggio un’opportunità di scoperta e di crescita", raccontano i soci di "Inzir - Viaggiatori in Circolo di via Bezzecca.

“Quello con Alessia è stato un momento di confronto e condivisione importante, che ci ha toccato nel profondo - proseguono i soci del Circolo -. Il nostro viaggiare per il Mondo non può essere indifferente alle situazioni dove viene privata la libertà di esprimersi e vivere in pace. Siamo convinti che incontrarsi e parlare con altri viaggiatrici e viaggiatori sia un’occasione per fare delle nostre esperienze di viaggio un momento dove esprimere e condividere il nostro essere cittadini del Mondo”.