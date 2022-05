A 100 anni dalla nascita, la storia di Giuliano Missirini: "Svelò Forlì ad intere generazioni"

Il 21 maggio sono passati 100 anni dalla nascita di Giuliano Missirini, giornalista critico d'arte, attore e regista, scrittore e conservatore , un uomo che ha lasciato molto alla sua città, che ha raccontato e rappresentato in molteplici modi, sempre con grazia ed umiltà. Dagli scritti, ai disegni, alle visite guidate, che all'epoca erano tra le prime, alla scoperta di Forlì. Ha lasciato un'eredità eterna.

Marco Viroli e Gabriele Zelli consegnano un ricordo di questo forlivese: "Arduo compito davvero riassumere in un breve testo chi è stato Giuliano Missirini. La sintesi più efficace rimane quella che offre Daniele Gaudenzi nel volume "Album di famiglia", dove sosteneva che Missirini era 'una penna sofisticata' e aveva un 'carattere brioso e mordace, una sensibilità e una raffinatezza intellettuale che pochi potevano vantare. Insomma, intelligenza allo stato puro'. Quello che colpiva di più di Missirini era il senso dell'umorismo, l'acutezza dei giudizi, la scioltezza e la precisione di linguaggio, la suggestione delle immagini, le battute paradossali, gli interessi complessi".

Giuliano Missirini ha dato molto a Forlì, affermano Viroli e Zelli: "Molti, nel tempo, hanno apprezzato la città, molti l'hanno descritta o interpretata, ma nessuno ha fatto tanto quanto lui per farla conoscere e amare, pur sempre restando un po' in disparte, quasi fuori campo, osservando la reazione degli altri, da consumato uomo di teatro qual è stato. Fu inoltre artefice e protagonista di un cenacolo nella sua abitazione di via Curte 40, a ridosso dell'ex monastero della Ripa, poi Distretto militare dove svolgeva attività d’impiegato, in cui coinvolse personaggi come Massimo Foschi, Pino Reggiani, Andrea e Piergiorgio Brigliadori, Vittorio Mezzomonaco, Mariacristina Gor"i.

Viroli e Zelli ricordano cosa scrisse nel 2001, anno della scomparsa di Missirini, l'allora sindaco Franco Rusticali: "ha saputo trasformare in palcoscenici gli scorci e le vie che ancora conservano qualche traccia del passato, in attori delle proprie storie i personaggi della Forlì di un tempo, in copioni di drammi non scritti le vicende storiche rilette come fiabe, le leggende rilette come eventi storici". La sua "Guida raccontata di Forlì" resta uno dei più bei doni fatti da un forlivese alla sua città. "Giuliano era così coinvolto nella storia di Forlì da saperla trasmettere con naturalezza non solo nei suoi scritti, ma anche facendo da cicerone, a spasso per la città, a gruppi composti da numerosissime persone. Si devono a lui, infatti, le prime visite guidate avviate nel 1975 ai monumenti, alle chiese, ai palazzi, ai luoghi storici della città, inaugurando un'attività che è divenuta abitudine radicata e apprezzata dai forlivesi - proseguono -. Prima di questo, Missirini era stato profondamente assorbito dal teatro, tanto che, nel 1995, in appendice al libro "La barchina di carta", che lui dichiarò sarebbe stato il suo ultimo lavoro (ma non fu poi così), volle inserire questa frase: 'Cala la vela e io ne approfitto per acchiappare lo scadere di mezzo secolo di attività amatoriale, e indorare così la mia giubilazione. Avevo esordito, infatti, la sera del 7 ottobre 1945 sul palcoscenico della Sala Gaddi: cameriere di scarse e scarne battute in "Scampolo" di Dario Niccodemi. Dopo quel teatrino altro non avrei fatto che dimettermi, prima col teatro di prosa fino all'argento dei 25 anni, poi con una prosa a fraseggio drammaturgico per altri 25. Un divertimento durato 50 anni; che altro avrei potuto chiedere dalla vita'. Dimostrò così, raccontando sé stesso, la sua proverbiale capacità di sintesi. Ugualmente fece quando fu capace di condensare in poche battute la storia di Forlì: 'parte da un fondo di capanna perduto nella nebbia all'incrocio con il semaforo (ora c'è la rotonda, ndr) fra le vie Decio Raggi e Campo di Marte (Missirini si riferisce a un ritrovamento archeologico in quella zona che data la presenza dei primi forlivesi al periodo preistorico, ndr). Del prima poco si può dire: terra di palude e, prima ancora, fondale marino. Oggi, di quella palude resta ancora un filo d'acqua, il canale di Ravaldino, che sottopassa l'abitato di Forlì. Una città che non è bellissima fra le belle, ma una città che ha fisionomia e storia che la distinguono. Bisogna cercare i segni inequivocabili dei passaggi succedutisi nel tempo, da quelli celtici e romani, fortunatamente emersi dagli spessi depositi alluvionali dell'alto Medio Evo, alle decise espressioni romanico-gotiche, alla stagione del Rinascimento, agli splendori, allo svariare degli ultimi due secoli'".

Fra il 1998 e il 1999 Missirini si dedicò al suo ultimo fondamentale lavoro "Di San Guglielmo - Spina nel fianco del Palazzo di Forlì". "Tema di questa pubblicazione - ricostruiscono Viroli e Zelli - sono le "storie di vicinato e di muri, di finestre e di condomini" che l’autore raccontò grazie all’ausilio dei cronisti di fine Medioevo. Protagonista è il Palazzo Comunale, a chi scrive particolarmente caro, in particolare a Gabriele Zelli il quale vi ha passato, in qualità di amministratore comunale, la quasi totalità delle giornate e tantissime serate per ben ventiquattro anni, dal 1985 al 2009. Missirini racconta e ricostruisce 'il crescere di un edificio deputato al ruolo di luogo comune' a partire 'dall'accenno di un muro che m'ha mostrato l'amica archeologa, muro, come ho sentenziato con la disinvoltura che mi è propria, non appartenente al Palazzo Comunale ma alla scomparsa chiesa di San Guglielmo'. La chiesa a cui si riferisce l’autore, divenuta poi di San Crispino, protettore dei calzolai, fu soppressa in epoca napoleonica. Missirini ipotizzò che la costruzione del primo Palazzo comunale fosse avvenuta nel secondo o terzo decennio del XIII secolo, basandosi su due elementi importanti: la derivazione del canale di Ravaldino nel 1205 e la cessione nel 1212 del Campo dell'Abate (l'attuale piazza Saffi) al Comune in cambio di una libbra di cera. Dovette essere in quel frangente, secondo Missirini, che s'iniziò la costruzione dell'edificio sede del potere temporale, che dominava la piazza e il mercato che vi fu trasferito".

I due cultori di storia locale continuano: "Nato a Forlì nel 1922, Missirini dedicò gli ultimi trent'anni della sua esistenza alla nostra città rappresentandola con mirabile acutezza attraverso i suoi scritti, i suoi interventi, i suoi disegni. Missirini capiva come pochi altri la storia di Forlì, ne conosceva gli aspetti più reconditi e i personaggi che seppe raffigurare cogliendo storie minime e grandi per trasmettere il senso e il dramma della vita. Per lui, più che una città, Forlì aveva i contorni di una persona. Un essere vivente che seppe mostrare e svelare a intere generazioni, percorrendo assieme le vie più antiche e i giardini più nascosti, accarezzando con sguardo interiore le facciate dei palazzi e delle chiese, rievocando brani di storia e di vita. Con la grande passione che lo contraddistingueva approfondì temi e personaggi di un secolo, il Quattrocento forlivese, che riemerse in tutta la sua importanza anche grazie ai suoi studi. Uomo dalle molte stagioni, come egli stesso amava definirsi, visse intensamente, ad uno ad uno, i periodi della propria esistenza: giornalista critico d'arte, attore e regista, scrittore e conservatore eccellente, al tempo stesso insofferente nei confronti di chiunque facesse sfoggio di supponenza. Nel 1976, scrisse di sé stesso: 'Forlivese, ragioniere, statale, pubblicista. È stato filodrammatico dal 1945 al 1968. Nel 1970 e solo per caso, ha cominciato a pubblicare sulla stampa locale. In sei anni ho scritto un po' di tutto, persino un paio di libri. Non ho mai scordato la mortificante ed esaltante esperienza di regista dilettante, attore, suggeritore e buttafuori; ho potuto così non rinunciare all'impegno e alla disinvoltura che caratterizzano il dilettantismo'. Svolse le sue prime esperienze teatrali a Bologna, poi recitò nella Filodrammatica forlivese e, dal 1961 al 1963, nel Teatro Minimo diretto da Franca Madonia. Ha interpretato con bravura, cosa che lui non avrebbe mai ammesso, testi importanti come il "Finale di partita" e "Aspettando Godot" di Samuel Beckett ed è stato tra i fondatori del Teatro dell'Arca. In quel suo "un po' di tutto" ci fu spazio anche per i collage, il melodramma, i viaggi, le letture di ogni genere. I due libri a cui faceva riferimento erano "Guida raccontata di Forlì", pubblicata nel 1971 e riedita più volte, e "Sì da il caso" (1973). Vennero poi "Ponte buio" (1981), "Chi à 'l mal sel gode" (1989), "La barchina di carta" (1995). Pubblicato postumo anche "Di San Girolamo", manoscritto che si rifà alle memorie dell'antica chiesa forlivese, scritto da Missirini tra il 1998 e il 1999, donato in copia a un ristretto numeri di amici e successivamente pubblicato dal Comune di Forlì".

"Al momento della sua scomparsa, avvenuta a Forlì il 16 gennaio 2000, Franco Rusticali scriveva 'giusto sul principio della fine di un secolo gli occhi chiari di Giuliano Missirini si sono abbuiati per sempre', e proseguiva dicendo che la città 'ha perduto lo sguardo che più e meglio su di essa s'era posato'", concludono Zelli e Viroli.