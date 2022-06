Nata dopo il primo lockdown, la scalata verso il successo dei Ranaway: la teen rock band è pronta a stupire

Un'estate in tour per la teen rock band dei Ranaway, nata da un’idea di Luca Medri, direttore artistico e didattico di Cosascuola Music Academy di Forlì, durante l’estate del 2020, esattamente dopo il primo lockdown. Due le voci (quelle di Emanuele Tedaldi e di Matilde Montanari), tre i batteristi (Davide Zaramella, Anna Mazzolani e Alessandra Foschi); 4 i chitarristi (Christian Di Giacomo, Matteo Raggi, Marco Mariani e Paride Valvassori), un pianista (Matteo Scotti) ed un bassista (Nicolò Succi). Si tratta di un gruppo di giovani pieni di energia tra gli 11 e i 17 anni. La giovane band si esibirà il 14 giugno alla Festa della musica a Meldola, l'indomani al ristorante Quadrifoglio a Carpena, il primo luglio alla Piscina comunale di Forlì e il 21 agosto alla piscina di Fratta Terme. Altri appuntamenti sono previsti anche fuori il territorio forlivese: il 18 alla Festa della Musica in Piazza di Lido degli Estensi, il 29 a Castenaso (Bologna) con RadioImmaginaria e il 28 luglio al Bagno Marena di Lido di Savio.

Il nome

Ma perchè Ranaway? Il nome è molto evocativo, e descrive con due parole, ciò che i ragazzi devono compiere per giungere al successo, a volte facendo qualche “balzo in avanti” lungo la strada, per superare ostacoli e difficoltà, a volte correndo lungo una strada spesso irta e tortuosa. Ma tutto ciò non spaventa questa band, anzi le occasioni per fare esperienza in questi due anni si sono moltiplicate. Dopo aver iniziato ad esibirsi in diretta streaming verso tutte le scuole primarie e secondarie di Forlì, per il Forum Live Theatre, si è aggiudicata la vittoria al concorso musicale Baby Voice a Pietra-Rubbia (Ancona).

Il progetto, una band che stupisce

Il lavoro in sala prove, seguito dai docenti di Cosascuola Oriano Righi e Valerio Rotondale, ha permesso di uniformare i gesti e sincronizzare le ritmiche fondendo i suoni: tutta questa “fatica” in sala prove li ha portati a diventare una band che stupisce per la maturità espressiva, facendo incetta di premi. Hanno infatti ricevuto il premio “Ariston Baby Voice 2020” dopo un’esibizione dal vivo sul più prestigioso palco della musica Italiana, eseguendo un brano di Sting e Lady Gaga “King of pain”: per questa magistrale esibizione hanno ricevuto commenti positivi da parte di tutta la giuria di Sanremo Rock, che li ha apprezzati a 360 gradi soprattutto per la “tenuta del palco”, vista la loro giovane età e la perfetta esecuzione.

Sono stati scelti inoltre come Teen band di Radio Immaginaria la radio degli adolescenti fondata da Michele Ferrara che li ha coinvolti in diversi eventi tra cui un Open Party a Bologna ed un concerto a Milano per l’evento About Responsibility all’istituto Ganassini. Inoltre hanno partecipato come band intrattenitrice alla festa dei Capuccinini( in tale occasione sono stati intervistati e ripresi da Teleromagna) ed alla festa della Pianta Calcio. Ma il loro tour estivo, dove tra le altre cose presenteranno dei Medley di musica italiana e non, davvero originali da non perdere assolutamente, è appena iniziato.