"Il primo videonoleggio in Italia, il primo ad aggiustare telefoni in Europa": la storia che arriva da Santa Maria Nuova

Giuseppe Battista di Santa Maria Nuova ha sicuramente all'attivo una serie di primati che al giorno d'oggi possono sembrare anacronistici. Il primo ad aprire un videonoleggio in Italia, il primo ad aggiustare cellulari. Il racconto della sua vita è costellato da intuizioni, nuove avventure, cambiamenti. Il tecnico della telefonia di oggi sembra una realtà del tutto diversa da quella che Battista ha raccontato a ForliToday, a due anni dalla pensione. Oggi le riparazioni sono solo un hobby.

La sua storia, Battista è classe '53, parte nel 1974: “Sono stato il primo in Italia ad aprire un videonoleggio a Santa Maria Nuova che negli anni è diventato il più grande della nazione. Avevo un laboratorio di riparazioni e poi di vendita che pian piano si è ingrandito; ho cominciato a 7 anni nella mia camera sulle prime radio a galena, poi sono passato a costruire le prime radio a batteria che vendevo. Nel '74 ero tecnico di riparazioni radio e tv, quando sentii parlare dei primi videoregistratori, che costavano cifre esorbitanti, e ho capito che sarebbero 'esplosi' da lì a pochi anni. Ho iniziato a registrare i primi film dalla televisione e li vendevo, quando non c'era nessuna legge che lo vietava. Sono poi spuntate le prime case video, le ho contattate per aprire un videonoleggio: all'epoca le videocassette costavano 27-28 mila lire, ho iniziato a comprarne qualche decina. Poi nel 1986 ho ampliato il negozio sino a 2mila metri quadri. Dentro c'era uno spazio riservato ai maggiorenni per i film a luci rosse, con telecamere. In totale avevo disponibili 7mila titoli”.

Poi l'evoluzione alle vhs, al videodisco, ai dvd fino a commercializzare anche arredamento, computer, piccoli elettrodomestici e articoli da regalo. “Tutto quello che adesso hanno gli iper. Ma nel frattempo nell'82 avevo iniziato a noleggiare anche videogiochi, quando c'era ancora l'Atari”.

Poi Battista, che negli anni si è sempre reinventato seguendo le innovazioni tecnologiche, racconta: “Ho ceduto il negozio nel 1990 e sono stato un anno alla finestra a vedere cosa stava succedendo nel mondo, ho viaggiato in Europa vedendo arrivare in Italia i primi cordelss, poi i primi cellulari. Nel '92 sono stato il primo in Europa ad iniziare a riparare i telefoni, all'epoca c'erano i trasportabili, volevo trovare qualcosa di diverso da quello che avevo fatto fino ad allora. Mi contattò una ditta cinese con sede in Lussemburgo per una grossa quantità di telefoni cordless fatti per il mercato asiatico, che in Italia non funzionavano, ho trovato la modifica. Me ne hanno mandati 220mila da modificare e mi sono fatto conoscere, arrivando a lavorare per le grandi aziende di telefonia, con la mia Tecno2, per le quali ho anche formato i tecnici, fino a due anni fa”. Ricorda: “Dal 1989 al 2001 ero il solo in Italia a riparare telefonia fissa e mobile e arrivavano in media 300-500 telefoni al giorno, ho lavorato senza sosta, a volte fino all'alba del giorno successivo. Ho avuto clienti da tutta Italia, dall'Austra, dalla Svizzera, dal Lussemburgo e persino due dagli Stati Uniti. Oltre 7 milioni di telefoni riparati in questi anni”.

Ma nella vita di Battista ci sono anche altre esperienze: “Per arrotondare ho esercitato anche la professione di fotografo negli anni '70 e '80, il sabato e la domenica, per matrimoni, cresime e comunioni. Ho aperto Tele Radio Santa Maria Nuova, nel 1980 trasmettevo dei film sul canale 72 e poi facevo radio con le bobine degli anni '80, le registravo durante la notte e facevo pubblicità alle attività del luogo”, conclude. Ha sempre anticipato le mosse, oggi è in pensione, fa il nonno, aiuta chi conosce ed ha lasciato l'attività ad un ragazzo di Santa Maria Nuova.