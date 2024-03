Stretta sui bagagli sulle Frecce, passo indietro di Trenitalia: sospeso il nuovo regolamento

Passo indietro di Trenitalia. E' stata sospesa infatti l'applicazione del nuovo regolamento sui bagagli per i viaggiatori delle Frecce (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca). La decisione, viene illustrato in una nota, è stata presa "alla luce di alcune richieste, anche da parte di associazioni dei consumatori". Era stato stabilito infatti il limite di non più di due valigie gratuitamente alla volta, mentre bici (pieghevoli e non) e monopattini sarebbero dovuti obbligatoriamente essere riposti in una sacca. Chi non avrebbe rispettato le nuove regole sarebbe stato sanzionato con una multa da 50 euro.

L'esigenza del nuovo regolamento era nata per evitare gravi rischi per la sicurezza e metter fine a comportamenti pericolosi che si erano verificati nell'ultimo periodo e che provocano sistematicamente gravi rischi per l'accessibilità dei viaggiatori e nei convogli. L'applicazione del nuovo regolamento slitta a data da definire

Cosa prevedeva il regolamento

Se si viaggia in seconda classe e nei livelli di servizio Standard e Premium, la somma delle dimensioni totali del tuo bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non deve essere superiore a 161 centimetri (di cui ogni dimensione non superiore a 80 centimetri). Se si viaggia in prima classe e nei livelli di servizio Executive e Business la somma delle dimensioni totali del bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non deve essere superiore a 183 centimetri (di cui ogni dimensione non superiore a 120 centimetri).

Chi trasporta sci, carrozzine, passeggini, strumenti musicali, biciclette (tutte le tipologie, purché smontate o pieghevoli) e monopattini elettrici puoi trasportarli in aggiunta al numero di bagagli consentito, a condizione che la somma delle dimensioni totali di sci, carrozzine, passeggini e strumenti musicali non sia superiore a 200 centimetri (lunghezza più larghezza più profondità) e che le dimensioni della sacca con la quale si vuole trasportare una bici o un monopattino non siano superiori a 80x110x45 centimetri.

Chi viaggia sulle Frecce è invitato ad apporre su ciascun bagaglio un’etichetta recante, in maniera chiara e leggibile, il nominativo e i contatti di riferimento. E' possibile collocare i bagagli esclusivamente negli appositi spazi dedicati e non è possibile riporli in prossimità delle porte di accesso al treno, nei vestiboli e nei corridoi di transito. Non è possibile imballare i bagagli e non si può trasportare a bordo materiale destinato alla vendita al dettaglio.

In ogni caso il trasporto è consentito a condizione che i bagagli non rechino intralcio o danni agli altri passeggeri, non ostacolino le attività di servizio del personale ferroviario e non danneggino le vetture. Chi non rispetta le disposizioni previste viene sanzionato con una multa di 50 euro. Sarà poi cura del passeggero scaricare i bagagli alla prima stazione in cui il treno effettua fermata.