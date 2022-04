Da "Indietro tutta" e "Febbre d'amore" al reality "Stupido Hotel Show": la conduttrice arriva da Castrocaro

Dopo tutti i protagonisti, è arrivato il momento di svelare la presentatrice dello Stupido Hotel Show, la vacanza di 5 giorni a 1 euro a notte che il direttore dello Stupido Hotel di Rimini Fabio “Siva” è pronto ad offrire dal 2 al 29 giugno a tutte le coppie che accetteranno di trascorrerla in diretta streaming 24 ore al giorno.

La scelta è caduta su Sabrina Bertaccini originaria di Castrocaro Terme, attrice, regista teatrale e insegnante di recitazione, che il pubblico italiano conosce soprattutto per le sue partecipazioni alla trasmissione "Indietro tutta!" di Renzo Arbore (1987-1988), alle celebri soap opera statunitensi "Febbre d’amore" e "General Hospital", allo spot di Sky a fianco di John Travolta (2004), al film "Baciato dalla fortuna" con Vincenzo Salemme e Alessandro Gassmann (2011) e -più recentemente- al videoclip di "Wow (niente aspetta)" di Malika Ayane (2019). Ma Bertaccini ha anche calcato il palco del Lee Strasberg Theatre di New York a fianco di Angelina Jolie nella commedia "Room Service", ed è stata dialect coach di Denny Nucci, interprete di Fabrizio De Rossi, l'amico italiano di Jack Dawson/Leonardo Di Caprio nel film "Titanic" di James Cameron.

"Mi ha attirato l’originalità dello Stupido Hotel Show – commenta l'attrice –. Trovo che sia veramente uno show stra-originale. E fare parte di questo team mi stimola moltissimo. Perché è davvero un reality, in quanto parteciperanno persone veramente genuine: non ci sono dietro grosse produzioni, quindi è davvero tutto spontaneo. Sono molto curiosa. Le persone che Fabio ha scelto sono un po’ un melting pot della nostra bellissima Italia – aggiunge –. E mi incuriosisce tantissimo, in questo momento storico molto strano e molto particolare, come reagiscono gli italiani nella loro intimità". Inoltre, "essendo un’insegnante di recitazione, voglio capire chi è genuino, chi dà l’anima, chi veramente apre il cuore, chi davvero mostra il suo intimo – continua – e, invece, chi “reciterà”, perché magari pensa di ottenere qualcosa o vuole creare un personaggio. E capire che cosa abbiamo in comune con queste persone una diversa dall’altra. Ci ritroviamo in queste persone?". "Penso che sia un reality che ci farà ridere – prosegue –, ci sorprenderà, e ci toccherà il cuore. Quindi, quando Fabio mi ha chiesto di farne parte del team sono stata molto contenta. Perché mi piacciono i progetti nuovi, mi piacciono le cose che non sono scontate e banali, e che sono anche un rischio. Perché è un rischio, non c’è dietro nessuno, quindi è una sfida, e io amo le sfide, le adoro. E sono sicuro che sarà una meravigliosa sfida".

"Ho pensato a Sabrina fin da subito – confessa Siva –. Ero alla ricerca di una persona che amasse le sfide e la sua carriera negli Stati Uniti dimostra quanto sia intraprendente e determinata. E le sue origini romagnole hanno fatto il resto: lo Stupido Hotel Show è nato in Romagna, e ci tengo che mantenga la propria caratterizzazione territoriale. Niente può competere con la capacità innata di coinvolgere le persone che abbiamo noi romagnoli".