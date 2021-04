Spettacolo in cielo, pronti ad ammirare la 'superluna' rosa di aprile: ecco quando

Cosa succederà in questa notte? La luna piena sarà nel momento di maggiore vicinanza alla terra, ma il rosa non significa che vedremo il satellite di questa tinta, ma solamente il periodo primaverile in cui avviene questo fenomeno

Nuovo spettacolo in cielo nella notte tra il 26 e il 27 aprile. Occhi puntati in alto per ammirare la 'superluna' rosa di aprile, la seconda del 2021, dopo quella di fine marzo scorso. Il termine 'superluna' è stato coniato nel 1979 dall’astrologo Richard Nolle, per questo non particolarmente amato ed utilizzato dai professionisti del settore. Di fatto agli osservatori, sia ad occhio nudo, che non, il satellite apparirà più grande del normale (dal 7 al 10%) e sicuramente più luminoso (circa del 15%).

Cosa succederà in questa notte? La luna piena sarà nel momento di maggiore vicinanza alla terra, ma il rosa non significa che vedremo il satellite di questa tinta, ma solamente il periodo primaverile in cui avviene questo fenomeno, associato dai nativi americani alla fioritura di una particolare specie di muschio, pianta simile all'ortensia dai fiori rosa, appunto.

Il termine esatto per definire quello che accade, che può ripetersi più volte in un anno, è “plenilunio al perigeo”, in questo momento la luna disterà 'solo' 357mila chilometri dalla terra. L'orario esatto sarà alle 5.31 di martedì mattina, ma una luna più grande e più brillante si potrà osservare già dalla sera precedente. Nessuna levataccia per chi vuole godersi lo spettacolo dunque.

Questo particolare evento per il 2021 si ripeterà altre due volte, dopo la prima di fine marzo, la 'superluna' tornerà il 26 maggio ed il 24 giugno. Ovviamente per l'osservazione si spera sempre in buone condizioni meteorologiche.