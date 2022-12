"Diamoci un taglio": anche da Forlì parte l'iniziativa. Venti donne romagnole si tagliano una ciocca di capelli

Il taglio di una ciocca di capelli è diventato negli ultimi mesi il simbolo della solidarietà alle donne iraniane, in lotta per i propri diritti. Virale sui social, il gesto solidale è partito anche da Forlì, tramite l'associazione culturale “Un Filo Rosso”, in collaborazione con il collettivo artistico “Areyoureading”. Lanciato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il primo video ha poi ricevuto ulteriori adesioni.

L'iniziativa “Diamoci un taglio” che ha visto 20 ragazze romagnole che hanno tagliato una ciocca di capelli in un montaggio video, per non dimenticare chi lotta ogni giorno, in solidarietà anche verso le donne Iraniane, per la propria libertà, emancipazione ed indipendenza, ha avuto un seguito, che racconta il presidente dell'associazione Moreno Zoli. “Sono arrivati altri video di donne che si tagliano una ciocca per dire no alla violenza e vedere tanta condivisione e attenzione, riempie il cuore. L'iniziativa era partita quasi in sordina, dovevano essere 3 o 4 le partecipanti, poi parlandone i contributi si sono moltiplicati”.

Dopo essere stato presentata a Solarolo, all'iniziativa sono arrivate altre adesioni. “Continuiamo a raccogliere i video, chi volesse partecipare può contattarci attraverso la nostra pagina Fb. L'associazione Il Filo Rosso si occupa di supporto agli artisti e creazione di eventi culturali con sostegno a iniziative di beneficenza, Areyoureading raccoglie artisti romagnoli a 360 gradi”, conclude Zoli.