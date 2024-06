Tappa a Forlì per Miss Curvyssima: ecco tutti premi alle concorrenti

Sabato 25 maggio, il Serial Burgher ha ospitato l'inizio della stagione 2024 di "Miss Curvyssima" che ha visto sfilare diverse concorrenti.Gli organizzatori hanno sottolineato come il concorso "continui a sfidare i canoni convenzionali di bellezza, promuovendo l'accettazione di sé e l'empowerment femminile. La serata, presentata da Fabrizio Cremonini, ha voluto mostrare mostrare il coraggio e la determinazione delle partecipanti".

La vincitrice della serata è stata Erica Bombardini, incoronata Miss Serial Burgher, seguita da Roxana Cimpan con il titolo di Miss Moda, mentre Carmen Natalia Dos Anjos è stata premiata come Miss Femme Fatale. Sandy Carbonich ha ottenuto il titolo di Miss Piadineria da Nino, e Chiara Bernacci ha brillato come Miss Il Sole estetica Forlì. Sara Valentino è stata nominata Miss Mef parrucchieri, mentre Giovanna Di Modugno ha portato a casa il titolo di Miss EdilVale. Ioana Niculae è stata celebrata come Miss Make Art Cecilia De Carli, e Viviana Marìa Visiani ha conquistato la giuria come Miss Forlì Vending. Antonella Reale è stata premiata come Miss Ifioriinforlì idee floreali, Migena Lulay come Miss Infortunisticaminutillo, e Tamara Fadda ha ottenuto il titolo di Miss Forno "Il mondo del pane".

Il prossimo appuntamento con "Miss Curvyssima" è fissato per sabato 8 giugno, alle ore 20:30, presso Casa la Corte a Forlì.