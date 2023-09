Il desiderio porta di nuovo a Forlì il Tedx: "Costruitelo insieme a noi"

Nuova data, nuova location e nuovo tema. Per la sua seconda edizione, il TEDxForlì si rinnova e pensa in grande, con una location ancora più suggestiva e un racconto che si ispira alla natura stessa dell’essere umano, il desiderio. Dopo un debutto da record, il format statunitense nato nel 1984 per diffondere idee innovative e stimolare il dibattito è pronto a replicare il 3 febbraio 2024 sul palcoscenico del teatro Diego Fabbri con un tema che accompagna da sempre la vita degli esseri umani: i desideri.

“Il desiderio è il motore della vita umana. Gli esseri umani non smettono mai di desiderare, perché è il desiderare che ci fa muovere e vivere. In tutti noi c’è sempre il desiderio di qualcosa, ovvero una ricerca appassionata, che ci fa alzare sempre lo sguardo verso le stelle. I nostri speaker, con le loro storie, i loro episodi di vita, le loro provocazioni, i loro punti di vista innovativi, le loro scelte, le loro decisioni, ci porteranno al cuore della ricerca: l’essere umano e i suoi desideri, con i suoi interrogativi, e la sua ricerca di risposte”. Queste le parole del nutrito gruppo di volontari che ancora una volta rappresenta il “dietro le quinte” della seconda edizione del TEDxForlì.

Decine di ragazzi e ragazze, coordinati da Giulia Nicoletti, co-organizzatrice dell’evento, che sono già all’opera per alzare il sipario su un nuovo appuntamento del TEDxForlì, che vuole sfidare i partecipanti su alcune domande: "che senso hanno le cose che vediamo succedere? Quante volte abbiamo provato un desiderio di verità, di giustizia, di amore, che niente sembra placare? Che valore hanno di fronte al mondo i nostri desideri?"

Per il bis nella città mercuriale, il TEDx sta cercando nuovi sostenitori e nuovi partner: “Desideriamo che sempre più persone entrino a far parte di questo progetto e che lo costruiscano insieme a noi. Sostenere il TEDxForlì significa sostenere la propria città, entrare a far parte di un gruppo di persone appassionate e curiose, aprirsi a nuove opportunità e mettersi in gioco.”

Per maggiori indicazioni su come diventare sostenitore: https://tedxforli.com/ticket/. Mail: info@tedxforli.com. Tel: 0543.807751