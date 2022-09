Terra del Sole, un piccolo gioiello rinascimentale tra architettura, astrologia e storia

Sergio Berti, esperto in analisi geobiofisica dei luoghi e archeoastronomia e protagonista di una conferenza venerdì a Terra del Sole, spiega le peculiarità della città-fortezza, un raro tentativo di 'città ideale'. "La città solare rinascimentale di Terra del Sole eccelle rispetto ad altre simili perché è stata fondata e realizzata nella parte terminale del Rinascimento e quindi è una sorta di libro dove sono scritte per i posteri molte delle conoscenze dell’epoca".

Terra del sole, spiega Berti è stata "concepita non come semplice fortilizio, ma come città-fortezza, un rettangolo bastionato con iscritto un centro abitato ad uso civile e militare, fu progettata e costruita dai migliori architetti del tempo: Baldassare Lanci, come architetto generale, il figlio Marino, il Camerini, l Genga e il Buontalenti come suoi collaboratori. La realizzazione è frutto di quell’ Umanesimo che mise l’uomo al centro dell’Universo. Terra del Sole rappresenta pertanto un raro tentativo di realizzazione di quella “città ideale” vagheggiata dagli uomini del Rinascimento"

L’esperto Berti sostiene inoltre che le valenze principali di Terra del Sole, che la rendono peculiare sono, in primis "un sistema di difesa e offesa militare ritenuto dai massimi esperti dell'epoca esemplare ed in grado di rendere la città inespugnabile. Poi un'architettura di base basata sul rapporto aureo, tale da renderla armonica con la natura, il cosmo e la struttura e le forme dell’uomo" C'è poi la "possibilità di rilevare con precisione i giorni degli Equinozi all’ interno del cortile del palazzo Pretorio e la facciata del Palazzo Pretorio che è in armonia con le linee solstiziali ed equinoziale di un orologio solare". Non è tutto qui: "terra del Sole ha una pianta di base conforme alla Matrice dell’Uomo di Vitruvio leonardesco ed un dimensionamento delle strade in accordo con i canoni leonardeschi. La posa della prima pietra è stata fatta in un giorno favorevole dal punto di vista astrologico e la scelta del sito per la città determinato dalla situazione litologica, tettonica e idrologica favorevoli", conclude