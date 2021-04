La tesi su Chet Baker: il concerto a Forlì e la "fuga" per un bicchier di Sangiovese

Non finisce mai l’attenzione e la passione per il mitico trombettista jazz americano Chet Baker (1929-1988). Ora questa adorazione vive anche all’interno delle pagine della tesi di laurea di Daniele Odorici, giovane cantante che studia al Conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo. Il giovane appassionato della musica e della voce di Baker, ha svolto un intenso lavoro di studio e di ricerca per la sua tesi, raccogliendo testimonianze dirette tra chi aveva suonato o collaborato con il celebre artista scomparso, tra cui anche Michele Minisci, direttore artistico del Naima Jazz Club di Forlì all'epoca del concerto di Baker.

Nella tesi di laurea rivive così la storica serata dell’1 marzo 1984, quando Chet Baker si esibì nel club forlivese. "La band era già al Naima club - racconta Minisci - il flautista Nicola Stilo, il contrabbassista Enzo Pietropaoli e il pianista Michel Grailler stavano facendo il soundcheck e attendevano con ansia l’arrivo di Chet che era molto in ritardo. Si è poi saputo che era uscito dall’albergo dove alloggiava per bere un bicchiere di Sangiovese in un piccolo bar nei paraggi, oggi Petit Arquebuse", e fu solo un grande colpo di fortuna che permise al direttore artistico del club di rintracciarlo e portarlo al concerto.

La tesi poi approfondisce il live forlivese: "Chet suonò per tutto il tempo seduto su una sedia, con le gambe a cavalcioni, con quegli stivaloni da cowboy che ogni tanto riflettevano un luccichio strano dalle borchie argentate incollate sui lati, e quella sera cantò più del solito, cinque brani invece delle solite tre canzoni di ogni suo concerto, con una memorabile My Funny Valentine e una struggente Forgetful, forse per farsi perdonare dell’ansia e dell’angoscia che aveva provocato con la sua breve e innocente 'fuga' dai ferrei orari organizzativi del concerto".