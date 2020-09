"Testosterone a mille, limono con tutti": l'ingresso show e colorato di Denis Dosio al Grande Fratello

Come definire, se non colorato, l'ingresso del forlivese Denis Dosio nella casa del Gran Fratello Vip. Colorato, perchè l'accoglienza riservata al giovane influencer è stata a dir poco bizzarra: un gavettone di vernice, con tanto di scintille e schiuma, passando attraverso il tunnel della "Pupo Porta", nome dato in onore dell'opinionista. Colorato, perchè il 19enne dal sorriso contagioso ha portato una ventata di allegria nella casa più spiata d'Italia. "Testosterone a mille, limono con tutti", lo show di Dosio prima di immergersi nel reality.

"Sono carichissimo, è un'emozione e non ci credo ancora, però mi raccomando se vengo male in foto non le postate", ha ironizzato ai primi flash dei fotografi presenti all'esterno della casa. Poi una doccia di vernice e schiuma che non ha rovinato il ciuffo che lo contraddistingue: "Siete dei maledetti, guardate come mi avete conciato". I vip hanno accolto con grande entusiamo il giovane concorrente, con tanto di bacio sul ciuffo di Maria Teresa Ruta.

"Sei il nostro vippone cucciolone", ha esclamato Alfonso Signorini. "Ci sto", la risposta col sorriso del classe 2001. "A me Denis piace tantissimo - il commento di Antonella Elia, che siede sulla poltrona dell'opinionista al fianco di Pupo -. La sua energia e voglia di fare è bellissima". "Trovo meraviglioso questo entusiasmo - conferma Pupo -. E' stato lanciato da Barbara D'Urso e da Tik Tok, ora deve dimostrare nella casa di non avere solo l'entusiamo, ma di avere anche altro".