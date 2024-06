"The Good Fellas" sono i profeti del rock and roll in Romagna con il nuovo album

E' uscito il nuovo disco della band The Good Fellas “Thirty years after”. Trenta, anzi ad oggi trentuno anni di onorata carriera per le strade del rock and roll, di una band made in Forlì.The Good Fellas, conosciuti come 'i gangster dello swing', capitanati da Mr. Lucky Luciano, al secolo Stelio Lacchini, raccolgono dodici canzoni nuove, tra brani originali ed interpretazioni di cover edite.

Con una sobria veste grafica che riporta agli anni d’oro della Blue Note Records, "Thirty Years After" è la consueta varietà di ritmi, tra big band swing, il rock and roll di Bill Haley, lo shuffle beat di Louis Prima ed i ritmi latino americani, tanto in voga durante gli anni del night club. Come sul palco dal vivo, così sul disco, è la filosofia della band. Se non fosse per la durata limitata dei supporti, sarebbe bello registrare anche gli scherzi e le battute che condiscono lo show dei bravi ragazzi, seguendo le orme del secondo Rat Pack di Sinatra, Dean Martin e compagni.Una Las Vegas Romagnola, che nelle decadi ha fatto da cornice agli spettacoli dei comici più amati, da Cochi e Renato, ad Aldo, Giovanni e Giacomo.

Registrato al Tam Tam Studio di Cesena, è stato mixato a Carpena, presso lo studio analogico 'L’amor mio non muore', e masterizzato da Giovanni Versari, già vincitore di grammy awards presso lo studio La Maestà mastering. “Rockin’ in the same ol’ way” come recitava un caro amico ospite della band in numerose occasioni, il rimpianto Dave Taylor. O si fa alla vecchia maniera, o meglio lasciar perdere. Un’altra citazione della Romagna in musica il brano Il Virus dell’Amore, scritto da Germano Montefiori, grande sassofonista, capo orchestra e sagace intrattenitore.