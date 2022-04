Tre parrucchieri del Forlivese nella guida dei 'Top hairstylist'

Ci sono tre parrucchieri del Forlivese nella nuova edizione 2022 di 'Top Hairstylist', la guida ai parrucchieri migliori d'Italia che attraversa tutto lo Stivale. Ad aver avuto la menzione per quest'anno sono i saloni 'Mef' di Maurizio Sedioli e Federica, in viale dell'Appennino, 'I love me' di via Decio Raggi ed infine il salone 'Monì parrucchieri' di San Colombano di Meldola.

Spiega la presentazione della guida: “Da oltre 20 anni, la guida aiuta migliaia di donne nella scelta del parrucchiere più indicato per le proprie esigenze e necessità. Un book di 240 pagine, curato e studiato per raccogliere i migliori hairstylist selezionati tra i circa 86.000 esistenti sul territorio italiano. I Saloni “Top” si sono distinti per diversi fattori, quali la qualità dei loro servizi e il rapporto con il prezzo richiesto al pubblico, il livello dei prodotti utilizzati, il comfort dell’ambiente e la professionalità del team”.