Da viale Bologna a viale dell'Appennino: si trasferisce il mercato degli agricoltori

Nuova casa per il mercato degli agricoltori di Campagna Amica. L'attività di viale Bologna 75 si trasferisce nella nuova sede centrale di viale dell'Appennino 16, dove sarà possibile acquistare prodotti a chilometro zero. "Questo spostamento consentirà una maggiore accessibilità e visibilità per i consumatori, contribuendo ulteriormente a promuovere l'importanza dell'acquisto diretto dai produttori agricoli", spiegano da Coldiretti Forlì-Cesena.

Secondo recenti dati diffusi da Coldiretti-Noto Sondaggi, più del 60% della popolazione ha effettuato almeno un acquisto presso un mercato contadino nel corso del 2024, confermando così la crescente tendenza verso l'acquisto diretto dai produttori agricoli. Questi mercati, noti come farmers market, sono diventati un appuntamento fisso per la spesa dei cittadini, accanto ai tradizionali supermercati e negozi di vicinato. L'analisi condotta da Coldiretti-Noto Sondaggi, basata sui dati Istat sul commercio al dettaglio di febbraio, evidenzia una crescita del 3,9% del valore dei beni alimentari e dello 0,4% del volume. Questo trend positivo è trainato principalmente dalla fiducia dei consumatori nella salubrità e nella trasparenza dei prodotti acquistati direttamente dal produttore.

Secondo quanto emerso dall'analisi, il 73% degli intervistati ritiene che acquistare direttamente dall'agricoltore sia la forma più sicura di approvvigionamento alimentare, posizionando i mercati contadini al primo posto tra tutte le forme di distribuzione, seguiti dai mercati contadini rionali (69%), dai negozi di vicinato (56%) e dai supermercati e ipermercati (48%). In coda alle preferenze si colloca il web, con solo il 19% degli italiani che si fida del cibo acquistato online.

"Al fine di garantire una maggiore trasparenza sull'origine dei prodotti alimentari, Coldiretti ha avviato la campagna "No Fake in Italy"- spiega il direttore della Federazione Coldiretti di Forlì-Cesena, Alessandro Corsini - promuovendo una raccolta di firme per una legge europea di iniziativa popolare volta a estendere l'obbligo dell'indicazione dell'origine su tutti i prodotti alimentari in commercio nell'Unione Europea".