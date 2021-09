Gambero Rosso incorona 4 vini del territorio: premiati tre sangiovesi ed un'albana

Ogni anno gli esperti della guida Vini d’Italia del Gambero Rosso Editore giudicano migliaia di campioni dei vini italiani, suddivisi per regione. Il premio più ambito è il Tre Bicchieri, assegnato ai vini tipici di ciascuna regione che rappresentano il massimo della qualità. L’Emilia-Romagna si conferma terra di grandi vini, con 15 Tre Bicchieri, di cui 7 in Romagna.

Per i rossi, i riconoscimenti con il massimo numero di bicchieri vanno al Sangiovese Oriolo 2018, dell'Azienda agricola I Sabbioni di Forlì, i cui vini sono soliti ai riconoscimenti del Gambero Rosso. Secondo l'azienda, è il vino che esprime con maggiore purezza l’identità territoriale del sangiovese di Oriolo, la piccola sottozona (MGA) che è attorno alla Torre di Oriolo, nelle prime colline tra Faenza e Forlì, nel cuore della Romagna.



Premiato anche il Sangiovese Predappio Godenza 2019 della tenuta Noelia Ricci, un vino molto amato dagli esperti della guida, premiato con i Tre bicchieri anche nel 2021, 2019, 2017. Il vino è proveniente da agricoltura biologica. Noelia Ricci è un progetto nato nel 2010 all’interno della Tenuta Pandolfa, una Tenuta ricca di storia che si estende per 140 ettari a Predappio, ai piedi dell’appenino Tosco-Romagnolo.

Anche per il Sangiovese Modigliana I Probi riserva 2018 di Villa Papiano arrivano i Tre bicchieri ed anche in questo caso non sono una novità: la tenuta, che fa agricoltura certificata biologica, ha una storia di confine e di viticoltura appenninica, in bilico tra Romagna e Toscana, provincia e città, incastrata in un Appennino primitivo e boscoso, a metà strada tra una matrice naturale antichissima e un sentire attento alle fantastiche possibilità della vite.

Spicca poi il riconoscimento ad un'Albana di Bertinoro, della cantina Celli, con Tre Bicchieri al vino Albana Secco I Croppi 2020, una conferma per la Cantina, già premiata con questo massimo risultato nelle edizioni 2017, 2018 e 2019. L’Albana secco I Croppi è stato giudicato nel 2019, per esempio “Un bianco monumentale per idea, stile, esecuzione” proprio dalla guida Vini d’Italia. Mauro Sirri e Emanuele Casadei, titolari della Cantina Celli di Bertinoro, affermano: “Siamo onorati di ricevere per la quarta volta questo riconoscimento su uno dei nostri vini portabandiera: I Croppi 2020 esprime a pieno la personalità del vitigno Albana e il carattere del territorio bertinorese con evidenti note sapide. Un vino bianco di struttura, elegante e di facile abbinamento gastronomico, che dalla vendemmia 2020 gode anche della certificazione bio”.