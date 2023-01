Tre studentesse del "Canova" conquistano il podio del talent musicale emiliano romagnolo

Tre studentesse del Liceo Artistico e Musicale "Antonio Canova" di Forlì sul podio di "Degni di nota", il programma di Teleromagna diretto da Luca Bergamini dove i migliori talenti del territorio si sono sfidati a colpi di note musicali davanti ad una giuria d’eccezione capitanata da Emanuela Cortesi con David Sabiu e Novella Vandi. A vincere il concorso canoro è stata Federica Pinto, mentre hanno ricevuto due riconoscimenti artistici importanti per versatilità e migliore vocalità Matilde Montanari (già conosciuta per il suo Progetto del sano divertimento - Big Fun No Trip ) a Giada Moretti. Mai come in questa edizione il format musicale televisivo ha raggiunto importanti vette di ascolti. Oltre agli ottimi risultati auditel, sono state migliaia le persone che hanno visualizzato i video sui social, proiettando "Degni di Nota" al primo posto fra i talent della regione.