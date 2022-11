Trent'anni dopo: la 5°D "Analisti contabili" dell'Oliveti si riunisce per una serata carica di ricordi

"Ci siamo trovati al Circolo G.Bovio di Villagrappa dopo 30 anni". Una serata ha riunito la classe 5D "Analista Contabili" dell'Istituto Oliveti di Forlì del 1992. "Una bellissima serata, dove finalmente ci siamo ritrovati negli affetti e amicizia che da adolescenti ci ha uniti e accompagnati alla maturità - raccontano i partecipanti -. E' stata una serata carica di ricordi, emozioni e momenti di festa con filmati e foto a ricordo dei 5 anni trascorsi insieme in un clima piacevole e festoso". Al ritrovo erano praticamente presenti, fatta eccezione per qualche assenza per motivi di forza maggiore. A concludere la bella serata tra la grande curiosità di sapere sulla propria vita personale, percorso lavorativo e tanto altro, una torta dedicata alla 5D 1992-2022, "favolosa e di buon auspicio per il futuro". "La classe 5D " Analista Contabili" dell'Istituto Oliveti di Forlì del 1992 resterà sempre nei nostri cuori", concludono.