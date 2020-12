Un 2021 con "Miss Mamma Italiana Gold": una forlivese sulla copertina del calendario

Svelato il calendario 2021 di "Miss Mamma Italiana Gold", il concorso nazionale di bellezza e simpatica organizzato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e dedicato alle mamme dai 46 ai 55 anni. Le miss - vincitrici della finale nazionale che si è svolta alla Fiera di Forlì - sono state fotografate da Gloria Teti. A dare il volto della copertina e del mese di settembre è la forlivese Elisa Ceretti, 49 anni, vincitrice assoluta della kermesse e mamma di Giulia e Linda di 17 e 15 anni. Ad aprire il calendario, giunto alla diciottesima edizione, è la 46enne Giusi Fucci, impiegata di Roma, mamma di Martina e Daniele, di 19 e 17 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana "Gold solare 2020”.

E' di Manuela Malavasi il volto di febbraio, vincitrice della fascia "Miss Mamma Italiana Gold Eleganza 2020": 51 anni, è project manager di Carignano (Torino) e mamma di Greta e Valerio, di 24 e 16 anni. "Miss Mamma Italiana Gold Fashion 2020", la 46enne Emanuele Teccarelli, rappresenta il mese di marzo: 46 anni di Città Sant’Angelo (Pescara), è addetta alla vigilanza e mamma di Aurora, Leonardo ed Emanuele, di 14, 12 e 10 anni.

Aprile trascorrerà con Maria Teresa Ginolfi, "Miss Mamma Italiana Gold Damigella Fascino 2020": 52 anni di Santo Stefano del Sole (Avellino), è assistente in uno studio dentistico e mamma di Lorenzo e Federico, di 25 e 14 anni. Cinzia Fabris, 50 anni di Cittadella (Padova) e "Miss Mamma Italiana Gold Dolcezza", è il volto di maggio: networker, è mamma di Justine e Michelle, di 26 e 22 anni. La vincitrice di "Miss Mamma Italiana Gold Sprint 2020", Rosa Armentano, rappresenta il mese di giugno: bracciante 46enne di Castrovillari (Cosenza), è mamma di Luigi ed Alessandro, di 14 ed 11 anni.

Luglio sarà in compagnia di Chiara Saccomandi (Miss Mamma Italiana Gold in Gambe 2020", animatrice 47enne di San Donà di Piave (Venezia) e mamma di Veronika, Lorenzo e Gianluca, di 16, 12 e 4 anni. Il volto di agosto è della 49enne Teresa Claudia Masciulli (Miss Mamma Italiana Gold Damigella d'onore 2020", consulente fitness di Bellaria e mamma di Samuele e Virginia, di 16 e 14 anni. Dopo il settembre con la forlivese Ceretti, segue ottobre con "Miss Mamma Italiana Gold Radiosa" Elena Cerchiaro: 49enne di Noventa Padovana (Padova), casalinga, è mamma di Tommaso e Sebastiano, di 18 e 15 anni.

"Miss Mamma Italiana Gold Sorriso 2020", Michele Molinelli, è sulla pagina di novembre: 54 anni, operatrice di telemarketing di Villa Verucchio, è mamma di Federico e Niccolò, di 29 e 15 anni. Chiude il 2021 "Miss Mamma Italiana Gold Romantica" Letizia Ingrosso, 48 anni di Abano Terme (Padova), direttore di struttura sanitaria e mamma di Francesco e Leonardo, di 22 e 18 anni. La pagina del Calendario di gennaio 2022, è stata dedicata alla vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Sponsor Top 2020” Viviana Aldrigo, 55 anni di Este (Padova), oss e mamma di Cristina di 28 anni.

"Miss Mamma Italiana", giunto quest’anno alla sua 28° edizione, è il primo Concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle Mamme Organizzata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, diviso in tre categorie: dai 25 ai 45 anni (il cui calendario sarà presentato sabato a Gatteo Mare); dai 46 ai 55 anni per la “categoria Gold” e oltre i 56 anni per la "categoria Evergreen". Sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.