Un costume "Made in Forlì" per l'influencer Marco Ferri a La Valise, in Messico. Lo si può notare nella foto pubblicata dal personaggio televisivo sul proprio profilo Instagram. Si tratta del costume di fantasia “Bali”, un capo della linea di abbigliamento da spiaggia dei fratelli Mario e Andrea Bondi del "Chiodo”, casa di moda forlivese. “Già la linea mare è andata sold out, i nostri clienti vengono da tutta Italia solo per acquistare i capi delle nostre collezioni e quelli più trend e ricercati sono i nostri costumi” afferma Mario? Bondi.