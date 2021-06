Un inno alle bellezze della Riviera: il cantautore forlivese Tommaso Venturelli celebra Cervia con "Mare"

"Mare". E' questo il titolo del nuovo singolo di Tommaso Venturelli, in uscita per la label di Deposito Zero Studios con distribuzione Wondermark-The Orchard, e disponibile su Spotify, Apple Music e tutte le piattaforme digitali Il giovane cantautore forlivese torna con un nuovo brano dopo "Lattine", uscito in autunno e selezionato subito da Spotify nella sua playlist editoriale "Scuola Indie" che raccoglie le tracce piu? interessanti dei nuovi talenti indipendenti del panorama italiano e del secondo singolo “Carolina” che ne ha confermato il talento cantautorale e compositivo.

Il video di Tobia Montanari e Luigi Schiavoni, realizzato in collaborazione con il Comune di Cervia, è un inno alle bellezze di una delle città simbolo della Riviera. La collaborazione con il Comune di Cervia è nata con la volontà di promuovere la musica e il nostro territorio attraverso le realizzazione del videoclip del brano "Mare" che, come cornice delle riprese, mette in mostra i principali simboli della nostra riviera e i luoghi che contraddistinguono la città. Il contenuto realizzato verrà promosso attraverso i canali social dell'artista e delle istituzioni locali al fine di promuovere il turismo verso le nostre spiagge e poter ripartire con maggior entusiasmo.

Il brano, registrato al Deposito Zero Studios e prodotto da Michele Bruschi, in arte Kadesh, e? un pezzo estivo, facile, immediato. Il ritornello e? molto accattivante, ma una profondita?, un’esigenza di rinnovamento, esprime la voglia di rinascita, per lasciarsi dietro le spalle questi anni difficili. Un omaggio all’ideale di vacanza in riviera romagnola e a citta? simbolo di quella zona che ha scolpito come poche l’immaginario collettivo italiano, come Cervia e Rimini. “Mare” e? piu? semplicemente un omaggio a tutto quello a cui abbiamo dovuto rinunciare negli ultimi tempi e che, speriamo, potremmo nuovamente rivivere questa estate.

Tommaso Venturelli

Forlivese classe 1997, Venturelli da giovanissimo si avvicina al mondo della musica imparando a suonare la chitarra, alla quale affianca lo studio della voce. Tommaso e? un osservatore e riporta nella sua scrittura musicale le esperienze che vive tutti i giorni: i suoi testi sono sinceri, diretti e raccontano le sue esperienze di vita. Nel 2014 Tommaso crea la sua prima band, i JAM, con i quali comincia un percorso musicale che lo porta a suonare neI principali palchi della sua regione. Con i JAM registra un brano prodotto da Luca “Tornado” Testori (Skiantos). Nel 2017 Tommaso inizia una collaborazione con il Deposito Zero Studios di Forli? e il suo team di produttori, con i quali lavora al suo primo EP.

Nel giugno del 2017 esce il primo singolo di Tommaso, intitolato Margherita. A novembre 2017 Tommaso si conferma con il secondo singolo “Pago Io”, seguito da “Tanto fuori si sta bene”, e nel 2018 ha l’occasione di aprire il live di Jovanotti al Mediolanum Forum di Assago. Nel 2020 pubblica il suo nuovo singolo “Lattine”, prodotto da Michele Bruschi, in arte Kadesh, e distribuito da Deposito Zero Studios che ha superato i 70 mila ascolti su Spotify e per due settimane e? stato incluso nella playlist editoriale Scuola Indie. Nel 2021 esce “Carolina”, seguito da “Mare”, prodotti entrambi da Kadesh e distribuiti da Deposito Zero Studios.



Deposito Zero Studios, studio di registrazione e casa di produzione di base a Forli? nel 2012, e? diventato un punto di riferimento per artiste e artisti audio-visuali.? Il suo format Live Zero che ha ospitato tra gli altri Myss Keta, Massimo Pericolo, Ketama 126, Mecna, Giorgio Poi, Venerus ha conquistato milioni di spettatori sul canale Youtube degli studios.? Alessandra Borcassa, Sara D e Maura, tutte nate tra 1996 e 1998, sono le prime artiste prodotte dal team di Deposito Zero Studios.