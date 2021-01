"Un pianista ci vuole", online la quarta puntata del progetto "Distanze critiche"

Quarta puntata di “Distanze critiche”, progetto patrocinato dall’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Forlì. "Esiste una figura che collega quelli che sono – secondo il nostro avviso – i più interessanti progetti musicali d’autore italiani dell’ultimo decennio ed è quella del pianista Angelo Trabace - spiegano dall'associazione Olvidados -. Dopo il conservatorio a Matera e una veloce ‘gavetta’ al piano-bar, Trabace fonda – assieme al cantautore Antonio Di Martino – la band indie-rock Dimartino, attiva con 6 dischi a partire dal 2010. Dopo una serie di eccellenti collaborazioni (Arisa, Brunori Sas, Federico Dragogna), nel 2020 Trabace è tra i protagonisti del tour – poi divenuto live album – Talismani per tempi incerti di Vasco Brondi, e co-autore delle melodie di svariati brani dell’album d’esordio da solista di Francesco Bianconi (Forever 2020)".

"Assieme ad Angelo abbiamo conversato a proposito di tutto questo: di musica e di poesia, di emigrazioni e di ritorni, di Vasco Brondi e delle colonne sonore dei film di Fellini - concludono -. Per recuperare i primi tre podcast di “Distanze Critiche” e per non perdervi i prossimi episodi seguiteci sulla nostra pagina instagram “olvidadosfundacion” e sul nostro canale spotify “RadiOlvidados”.