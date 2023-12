Un trionfo per il centro cinofilo di Castrocaro: campioni d’Italia grazie al fiuto dei cani

Un trionfo quest’anno per la squadra di detection games del centro cinofilo compagni di vita di Castrocaro, capitanata da Monica De Stein, che vince il campionato nazionale a squadre con un super punteggio e tanti altri podi nazionali con i suoi binomi, preparati dalla stessa De Stein e da Ambra Masacci. I detection games di Opes Italia Cinofilia sono una disciplina cinofila che prevede diversi giochi di fiuto, nei quali il cane deve trovare l’odore nascosto in scenari diversi, proprio come un vero cane poliziotto. La disciplina è adatta a tutti e prevede vari livelli di difficoltà.

Le finali svoltasi al NoseAcademy a Fucecchio hanno riempito di premi il team Compagni di vita, che si è distinto in molti gradi del campionato nazionale tra più di 200 binomi di diverse regioni. Oltre al primo posto per l’intera squadra, grazie alla somma punteggi dei vari binomi, il campionato nazionale del grado 2 è stato infatti vinto da Barbara Arfelli e la sua labrador nera Olivia di Forlì (che anno scorso avevano già vinto il grado 1 che è il primo livello dei detection games, passando di grado grazie ai tanti giudizi eccellenti ricevuti durante il campionato), ma non finisce qui: Monica De Stein con la sua labrador chocolate Luna va a podio classificandosi seconda nel campionato Nazionale nel grado riservato agli istruttori, e il campionato regionale riservato agli istruttori di grado 1 è stato vinto da Ambra Masacci con Loki un jack russel velocissimo nelle ricerche. Il campionato interregionale Emilia-Romagna e Marche è stato vinto sempre da Compagni di vita dal binomio composto da Fulvio Foschi e Virgo , e al terzo posto del campionato regionale si sono piazzate Katia Foschi e con la sua border collie Leila, che hanno ricevuto anche una menzione speciale per il numero di gare svolte durante il campionato. Roberta Tumidei e la sua labrador Akira per un soffio non arrivano a podio nel nazionale istruttori classificandosi al quarto posto, ma si classificano prime al regionale del grado 2 istruttori.

"I detection games sono divisi in diversi gradi di difficoltà - spiega Monica De Stein che oltre ad essere referente regionale detection games fa parte anche del direttivo nazionale della disciplina di Opes Italia Cinofilia -, il primo grado comprende tre prove: una ricerca su massimo 30 contenitori, una ricerca in ambiente esterno, ed una in ambiente interno, ogni volta gli scenari cambiano e ci si diverte un mondo. Il grado 2 dei detection games invece comprende la ricerca su veicoli, su persone e in ambienti arricchiti da oggetti inusuali, infine c’è il grado 3 dove le difficoltà sono notevoli in quanto ci sono più essenze nascoste da trovare, ci sono odori forniti al momento da ricercare in ambienti più complessi e tante altre prove a sorpresa decise dal giudice. Tutti possono fare questo sport divertente che rafforza il legame con il proprio cane e soprattutto si impara bene a comprendere il nostro amico a quattro zampe e il suo modo di “vedere” con il naso. Al centro cinofilo Compagni di vita si organizzano stage, allenamenti individuali, di gruppo e tante altre attività svolte a potenziare l’olfatto e far divertire i binomi, oltre che a corsi rivolti a chi è già educatore e vuol diventare anche istruttore di detection games. Non dimentichiamo di citare anche tutti i gli altri binomi della squadra detection di Compagni di vita che hanno contribuito al successo di quest’anno nel campionato nazionale tutti romagnoli, la maggior parte forlivesi e castrocaresi: Sonia Malpezzi e Gerry, Martina Gabarri con Chloe, Maria Grazia Gordini con Amy e Daisy, Elisa Rinaldi con Achille, Ottavia Visani con Neruda, Francesca Zattoni con Diego, Barbara Verdenelli con Naira, Cinzia Brunelli con Rubino, Anna Roncarati con Nebbia, Franco Mercatali con Sole e Afrodite Pelliccia con Milù, una dolce cagnolina che viene ricordata con tanto affetto da tutta la squadra essendo purtroppo volata sul ponte da poco lasciando però dei bellissimi ricordi".

Domenica 10 dicembre alle 14,30 si svolgerà la festa di Natale al centro cinofilo Compagni di via a Castrocaro Terme in via Vallicelli 6 , dove alle 15.00 si potranno conoscere anche i detection games in quanto verrà mostrata e spiegata proprio dai vincitori e dagli istruttori.