Una ballad dal sapore reggaeton: c'è tanta estate nel nuovo singolo del duo Ferrinis

Il duo Ferrinis, composto dai fratelli forlivesi Maicol e Mattia Ferrini, è uscito con il video del nuovo singolo “Sale” diretto dal regista e fotografo cervese Samuele (al secolo Samuele Apperti). Fuori dallo scorso 12 luglio il video conta già in pochi giorni più di 74 mila visualizzazioni su YouTube e oltre 100 mila ascolti su Spotify. Arriva dopo il successo di “Davy Crockett” e “Roulette” che hanno raggiunto oltre 200 mila visualizzazioni Youtube e mezzo milione di ascolti Spotify.

"Questa canzone, una ballad dal sapore reggaeton, nasce pensando al divertimento e alla spensieratezza tipici dell'estate (un po’ come il loro primo singolo “Balla con la luna”), e nel ritornello si è voluto creare il gioco di parole tra il sale del mare e la musica che in quel punto sale fino a esplodere portandoti a ballare - spiegano i Ferrini -. È un brano che vuole farti scatenare, non pensando a niente e lasciandosi alle spalle tutti i problemi, per poi ballare nelle calde sere estive".

Nel video, per cui la troupe è volata fino in Sardegna, si fa riferimento al film “Una notte da leoni” di Todd Phillips, con Mattia disperso in sella a una moto, dopo i festeggiamenti della sera prima con Maicol. Un'attenzione a ispirazioni cinematografiche che si conferma costante nel percorso dei Ferrinis, canzone dopo canzone.

Classe 1997 e 1998, i fratelli Maicol e Mattia Ferrini nascono a Forlì. Fin da piccoli hanno la passione per la musica, in particolare quella dance, ma è durante il primo lockdown che i Ferrini prendono il coraggio di mettersi in gioco sul serio e iniziare un nuovo percorso musicale. “Balla con la Luna” è il primo singolo ufficiale, che canta il desiderio di divertirsi e non pensare alla situazione attuale. Nel 2021 sono usciti poi “Davy Crockett” e "Roulette".