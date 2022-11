Una vera e propria istituzione meldolese: per il sindaco un caffè allo storico bar della vallata

Tappa al "Caffè Centrale" di Enrico Sassi per il sindaco Roberto Cavallucci. "E’ stato un vero piacere, insieme a Fabio Lucchi responsabile Confesercenti, visitare una storica attività di Meldola -. Da sempre il “Caffe Centrale” è una vera e propria istituzione meldolese con Enrico e sua moglie Cristhiane pronti, in ogni momento, ad accogliere i clienti con un sorriso. Con i suoi tavolini sotto al loggiato Aldobrandini anima la Piazza Orsini ed è un punto di riferimento per tanti meldolesi".