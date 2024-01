Va in pensione ad 88 anni, dopo oltre 60 anni di attività: chiude la storica profumeria in centro storico

Per oltre mezzo secolo nel cuore della città, ne ha vissuto i cambiamenti, lo sviluppo: ha smesso si andare ogni mattina ad aprire la sua attività ad 88 anni. Moltissimi forlivesi la ricordano, sulla soglia della sua Profumeria Rosanna, mentre testava personalmente i prodotti che vendeva. E' Rosanna Tura che ha aperto la propria attività più di 60 anni fa, all'inizio di corso Garibaldi, contribuendo allo sviluppo del commercio del centro storico, dove è rimasta anche negli ultimi anni, toccando con mano le evoluzioni di questa parte della città

Ha sempre creduto nella bellezza di Forlì e ha sempre deciso di continuare la propria attività nonostante la crisi, che non l'ha fermata. Come racconta la nipote Federica Sgarzani , "a causa del crescente traffico non se la sente più di prendere tutti i giorni la bicicletta per aprire il suo amato negozio ed ha deciso di chiudere la propria attività. Mia nonna è la commerciante del centro storico più anziana. Ha messo il suo impegno al servizio del commercio di Forlì e per noi nipoti è una costante fonte d’ispirazione. E' una persona squisita veramente unica al mondo, simbolo della Romagna che si rimbocca le maniche e che lavora a testa bassa".

Tura è stata ricevuta dall'amministrazione comunale, dopo la decisione di andare in pensione. "Abbiamo avuto il piacere di incontrare e conoscere la signora Rosanna Tura, proprietaria della rinomata "Profumeria Rosanna”, una delle attività più longeve e simbolo della nostra città - ha detto il sindaco Gian Luca Zattini -. La signora Rosanna, giunta all’età di 88 anni, ha preso la decisione di andare in pensione e chiudere l’attività dopo ben 60 anni. Un esempio straordinario di dedizione, passione e impegno per il proprio mestiere".